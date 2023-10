Natanael Cano experimenta un inolvidable susto en el escenario

El intérprete de corridos tumbados, Natanael Cano, sorprendió a su audiencia en el Recinto Ferial de San Isidro Metepec, Toluca, durante una presentación en su exitosa gira “Tumbados Tour”. Lo que parecía ser una noche más llena de música y energía se convirtió en un momento memorable cuando el cantante vivió un inusual incidente que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Durante su actuación de la exitosa canción “La Lokerona”, Natanael Cano se entregaba por completo al ritmo de la música y sus sensuales movimientos de cadera. Sin embargo, mientras avanzaba de espaldas en el escenario, se encontró en el filo de la tarima y cayó al suelo, tomando a todos por sorpresa.

El momento de la caída dejó a la audiencia momentáneamente en silencio, pero rápidamente se unieron en una ovación de ánimo y aliento. El equipo de seguridad del recinto y sus compañeros de escenario se apresuraron a ayudarlo a levantarse.

Publicidad

Publicidad

Con un sorprendente sentido del humor y una actitud positiva, Natanael Cano, una vez de pie, exclamó: “What the fuck, bro? Se me fue”. Entre risas nerviosas, confesó que la caída lo asustó y bromeó diciendo que pensó que había llegado su hora. “Nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir a la verg*. Oh my god, soy un put* chango”, expresó.

El video de este inesperado incidente se volvió viral en cuestión de horas en las redes sociales, y los usuarios no perdieron la oportunidad de hacer humor al respecto. Comentarios como “Natanael tumbado” o “El verdadero corrido tumbado” inundaron las plataformas, demostrando que, incluso en momentos de adversidad, la comunidad de seguidores del cantante se mantuvo leal y con un gran sentido del humor.

A pesar de la caída, Natanael Cano demostró su profesionalismo al continuar inmediatamente con su presentación, brindando a su público una noche inolvidable. Hasta el momento, el cantante no ha abordado el incidente en sus redes sociales, pero sus seguidores siguen mostrando su apoyo y cariño. Sin duda, este evento será recordado como uno de los momentos más memorables de su carrera.