Will Smith habla sobre su relación con Jada: ‘Brutal y Hermosa’

Will Smith ha dado a conocer su perspectiva sobre su relación con Jada Pinkett en un emotivo evento en Baltimore, mientras promocionaba el libro “Worthy” de su esposa. Esta aparición sorprendió a muchos, ya que Jada había revelado previamente que la pareja había estado separada en secreto durante siete años. Will se unió a ella en la Biblioteca Gratuita Enoch Pratt de la Escuela de Artes de Baltimore, donde compartió su profundo apoyo y reflexionó sobre su complicada pero apasionada historia de amor.

Smith, conocido por su papel en “El príncipe de Bel-Air” y la serie “Bad Boys”, describió su relación con Jada como “brutal y hermosa”. Mientras Jada observaba emocionada, él compartió con la audiencia: “Hemos tenido una relación muy, muy larga y tumultuosa. La llamamos ‘brutal’. Fue brutal y hermosa al mismo tiempo”.

El actor también calificó su relación como un “descuidado experimento público de amor incondicional” y expresó su felicidad en este momento de sus vidas. Afirmó: “Hoy, ante ustedes, soy más feliz que nunca en toda mi vida. He conseguido todo lo que he querido en toda mi vida. No queda ni una sola cosa que desee en este mundo, todos los premios, todo el dinero, la familia, todo lo que he soñado”.

Smith, de 55 años, agradeció a Jada por su apoyo en su carrera y por criar juntos a sus hijos Jaden, Willow y Trey, fruto de su relación anterior con Sheree Zampino. En un gesto de profundo cariño, Will afirmó: “¿Puedes presentarte y querer a alguien el resto de tu vida, incluso cuando no estás de acuerdo con esa persona? Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a dar la cara por ella y apoyarla el resto de mi vida”.

Estas declaraciones de Will Smith reflejan la fuerte unión que persiste entre él y Jada, incluso después de los desafíos que han enfrentado. Su amor y apoyo mutuo siguen siendo inquebrantables, demostrando que, a pesar de los altibajos, su historia de amor sigue siendo “brutal y hermosa”.