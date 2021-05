Altair Jarabo anuncia su compromiso con romántica imagen

Altair Jarabo utilizó sus redes sociales para confirmar que oficialmente está comprometida y lista para caminar al altar con Frèdèric García, quien le entregó el anillo de compromiso de la manera más romántica.

La actriz se nota visiblemente contenta y emocionada por esta nueva etapa de su vida que, sin duda, cambiará de la mejor forma y así lo confirmó.

“Quiero compartirles una noticia muy especial. Frèdèric García y y estamos comprometidoooos!! Me caso con este hombre maravilloso!!! Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, se lee al pie de la imagen que recolectó más de 260 mil ‘me gustas’.