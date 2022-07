Alfredo Adame reacciona a la demanda que interpuso en su contra Gustavo Adolfo Infante

Después de que el conductor ganara el reality show de TV Azteca, ‘Soy Famoso: ‘Sácame de aquí’, ha sido tema de controversia pues su pasado lo persigue y ha demostrado que no le importa en absoluto la reciente demanda que tiene en su contra.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Alfredo Adame se detuvo para hablar de los temas más polémicos que lo persiguen, como la demanda que enfrenta en su contra que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, presentó hace unas semanas.

“Antier me llegó una notificación de que se cancelaba y que ahora será hasta el 18 de julio”, señaló Adame y respondió ante las preguntas de cómo se sentía emocionalmente por esta demanda: “emocionalmente me vale mad#$s, a mi el sapo naco ese, y sus rollos me importan un bledo, yo soy un hombre feliz”.

Adame confirmó su enemistad contra Rey Grupero, también arremetió en contra de Diana Golden, a quien llamó baratija, finalmente reafirmó que no ha podido ver a sus hijos, a quién quería ver el día del padre, pero no se dio este encuentro.

