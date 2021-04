Alejandra Guzmán habría realizado el polémico comunicado

Hace unas semanas, Frida Sofía y Alejandra Guzmán protagonizaron una reconciliación en un programa de televisión, y tras esto, un comunicado de la agencia de la rockera impactó a medios y seguidores que habían quedado conmovidos por este momento.

Aunque este comunicado de prensa había sido difundido por la agencia que representa a Alejandra Guzmán, recientemente Frida confirmó que su mamá fue la encargada de realizar este escrito.

A través de los micrófonos de Gustavo Adolfo Infante, confirmó que fue su mamá quien realizó este texto y que tras publicarlo, Frida pudo comunicarse con ella y reveló que la rockera no estaba de acuerdo con lo sucedido en el programa, ya que aparentemente fue para utilizarla en beneficio de la carrera de su hija.

“Cuando veo ese pinche comunicado, digo no, ha de ser el idiota este que maneja ahorita a mi mamá, no, no fue mi mamá, no creo. Y pues sí, sí fue mi mamá. Me dijo: ‘Que no entiende porque voy a promocionar mi carrera musical y necesito un público derivado de ella’”, declaró Frida.