Ben Affleck envía piropo a Jennifer Lopez y la red enloquece

En un universo paralelo seguramente Jennifer Lopez y Ben Affleck, habrían continuado en contacto, sin embargo, esto no sucedió hasta hace unas horas, cuando dieron a conocer una reciente entrevista de InStyle, donde el actor mostró admiración por su ex.

El actor dedicó algunas palabras sobre la carrera de la cantante y además halagarla por lo bien que luce desde que la conoce.

Pero sin duda, el momento más emocionante de esta entrevista, fue cuando Ben confirmó admirar lo trabajadora que es la cantante y el éxito que ha obtenido.

“Ella sigue siendo, hasta hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece. Pensé que tenía una buena ética de trabajo, pero me sentí completamente honrado y asombrado por lo que ella estaba comprometida a hacer día tras día”, declaró Affleck.