Piden justicia para Fifth Harmony, One Direction y Little Mix

Twitter ha sido un campo de batalla para muchos seguidores de grupos juveniles, y en muchas ocasiones salen a la luz algunos oscuros secretos y recientemente sucedió.

‘Justice Fifth Harmony, ‘Justice One Direction’ y ‘Justice Little Mix’, son las frases que durante las últimas horas se han vuelto tendencia en la red, porque muchos seguidores confirmaron que fueron víctimas de explotación laboral y abusos por parte de SYCO, compañía de Simon Cowell.

Todo lo anterior, inició con Jedward, una agrupación de gemelos irlandeses que aparecieron en la sexta temporada de The X Factor UK, y ellos dejaron al descubierto que Simon y toda la producción del programa explota a los participantes, mientras ellos ganan millones.

Simon Cowell thinks he’s the Mafia leader of the music industry when in reality he’s nothing but a bad facelift ❤️

Asimismo confirmaron que tienen en su poder un contrato de One Direction, asegurando que este está basado en abusos por parte de Simon y que Nail, Liam, Louis, Zayn y Harry son unos sobrevivientes de este mal trato que vivieron durante años.

Solo pedimos justicia,y para que vean de que no es una simple exageración. Esto va más a allá de lo poco que pudimos saber con el pasar del tiempo. JUSTICE FOR 1D AND LITTLE MIX JUSTICE FOR FIFTH HARMONY JUSTICE FOR 5SOS pic.twitter.com/DjNLvIesrw

Aunque Simon no ha reaccionado a estas acusaciones, fanáticos han confirmado que los cantantes juveniles, fueron y han sido dañados por la industria.

I'VE BEEN WAITING FOR THIS OH MY GOD FINALLY PEOPLE ARE STARTING TO TALKKKKKKKK DON'T LET IT STOPPPPPP. SIMON, SYCO, AND MODEST RUINED THEM, ABOUT TIME BITCH.

JUSTICE FOR 1D AND LITTLE MIX

JUSTICE FOR FIFTH HARMONY pic.twitter.com/z4auk6N8g9

