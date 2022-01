Sony y Marvel buscan que ‘Spider-Man: No Way Home’ llegue a los premios Oscar

La tercera parte de ‘Spider-Man’ protagonizada por Tom Holland se ha convertido en todo un fenómeno desde antes de su estreno.

Después de el gran éxito en taquilla de ‘Spider-Man: No Way Home’, los estudios Marvel y Sony han iniciado la campaña de premios con la intención de lograr una nominación al Oscar en la categoría como Mejor Película.

Ahora existe un gran debate sobre la nominación de película de superhéroes a los Premios de la Academia, aunque ‘Black Panther’ logró esto como Mejor Película, incluso tuvo tres premios importantes, lo que ha demostrado que si es lo bastante buena merece su nominación.

El plan de Sony y Marvel por impulsar a ‘Spider-Man: No Way Home’ se dio a conocer de manera previa que su estrategia de la campaña consistía en anuncios ‘For Your Cosideration’ en publicaciones de la industria y los primeros indicios del arranque de esta campaña para el Oscar han comenzado, pues Will Mavity compartió imágenes de dos de estos anuncios.

Además la campaña se centra en el núcleo emocional del filme, ya que ambos anuncios se enfocan en la parte emotiva.

“Los cineastas confían en los personajes, no en los fuegos artificiales”, es la cita de la reseña del San Francisco Chronicle y otra cita es “Esta película es una explosión total, pero también es sorprendentemente emocional”, dice la crítica de KPCC.

#MarvelStudios & Sony have officially begun #SpiderManNoWayHome's Oscars campaign, releasing two new "For Your Consideration" posters for the movie! Photos: https://t.co/GhMBCeIciw pic.twitter.com/xZ38NErlQs — MCU – The Direct (@MCU_Direct) January 3, 2022

Aunque los estudios tienen la esperanza de que los votantes consideren a ‘Spider-Man: No Way Home’ en todas las categorías de los Oscar y no solo en la de Mejor Película, la cual podría incluir a Tom Holland como Mejor Actor, además a Jon Watts como Mejor Director y otras más. Aunque la Academia no se centra en grandes superproducciones ‘Black Panther’ y ‘Joker’ han demostrado lo contrario.

‘Spider-Man: No Way Home’ rompe otro récord en taquilla