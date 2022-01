Desestiman demanda que el protagonista de la portada de ‘Nevermind’ interpuso contra Nirvana

Fue el pasado mes de agosto cuando se dio a conocer que el protagonista de la portada del disco ‘Nevermind’ de 1991 presentó una demanda en contra de Nirvana por explotación sexual infantil.

De acuerdo al portal TMZ, Spencer Elden, quien ahora es un adulto, asegura que ni sus padres ni él firmaron una autorización para dicha imagen y presentó su demanda en contra de Dave Grohl y Krist Novoselic, al igual que contra el fotógrafo Kirk Weddle y a la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love.

Finalmente, Reuters reportó que un juez de California, en Estados Unidos, ha rechazado la demanda por un supuesto caso de pornografía infantil, además el magistrado Fernando M. Olguin determinó en un escrito que Spencer no presentó dentro del tiempo establecido su respuesta a la petición de los ex integrantes y herederos de Nirvana.

On this day in 1991, Nirvana sign with Geffen Records. In September, their album Nevermind is released. pic.twitter.com/baGXENkntx

