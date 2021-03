Filtran imágenes de Natalie Portman como Jane Foster

Las imágenes que se han filtrado sobre ‘Thor: Love and Thunder’ han sido demasiadas, ya hemos visto cómo lucirá Chris Hemsworth en esta nueva película y el look de Valkiria, incluso a los Guardianes de la Galaxia.

Pero en las últimas horas se han mostrado nuevas imágenes muy reveladoras sobre el personaje de Natalie Portman.

Aunque aparece con un look muy casual hay un vídeo que muestra un momento crucial ya que sabemos que Jane Foster se convertirá en la nueva Diosa del Trueno.

More pictures of Natalie Portman as Jane Foster on the set of Thor: Love and Thunder (via Daily Mail) pic.twitter.com/sM5K3lCs7m — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

Aunque en las imágenes aparece la doble de Natalie, en el clip que se filtró se aprecia cómo será la increíble transformación de Jane Foster como la Diosa del Trueno, obviamente la escena con los efectos será algo espectacular.

Video of Natalie Portman’s stunt double on the set of Thor: Love and Thunder today (bigtimegeek on IG) pic.twitter.com/42lDBURZ0U — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

Como sabrás el filme ‘Thor: Love and Thunder’ se está rodando actualmente en Australia y también se han filtrado imágenes de Tessa Thompson, quien le da vida a Valkira, en estas fotografías podemos verla usando un traje negro. Algo que puede significar mucho ya que ha dejado la armadura asgardiana para adaptarse a su vida en la Tierra.

Our first look of Tessa Thompson reprising her role as Valkyrie aka the King of New Asgard in Thor: Love and Thunder (via Daily Mail) pic.twitter.com/YdRoVRLx9n — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 5, 2021

También se ha revelado el posible estreno de esta cuarta entrega, si todo sale bien será el próximo 6 de mayo de 2022. El elenco de ‘Thor: Love and Thunder’ confirmado lo complementan Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Christian Bale, Dave Bautista, Pom Klementieff, Jaimie Alexander y Jeff Goldblum.

