Rocío Sánchez Azuara fue víctima de acoso

En una reciente entrevista la conductora reveló que en algún momento de su carrera un hombre intentó sobrepasarse.

Esta semana se dio a conocer que Rocío Sánchez Azuara estrenará un nuevo programa el próximo 8 de marzo y para ‘De primera mano’ habló de los temas de acoso y abuso sexual. Fue cuando el reportero le pregunto si en algún momento vivió ese tipo de violencia de género y lo confirmó.

“Trato siempre de que las situaciones a ese grado no permeen ni me hagan ruido en la cabeza, porque soy muy intensa en esos temas: no soporto la injusticia, no me gustan las faltas de respeto, las faltas a la moral. Creo que son cerebros que ya no están en esta Tierra de manera positiva. Hace muchísimos años, una persona se intentó propasar conmigo haciéndome insinuaciones. Creo que mi reacción fue tan equis, de ‘no existes para mí’, porque ni siquiera lo volvió a intentar. Gracias a Dios ya no me he topado con ese tipo de gente”, expresó la conductora.