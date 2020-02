Bárbara de Regil quiere convertirse en mamá por segunda ocasión

El coronavirus se ha convertido en una amenaza en varios países, ya que han muerto más de 563 personas. Recientemente una pareja con esta enfermedad conmovió a la web, al captar el momento en el que comienzan a despedirse.

Aparentemente la pareja de abuelitos contrajo este virus y ambos terminaron compartiendo camas de hospital. Ambos tienen aparentemente 80 años de edad y por supuesto, aunque están separados, no dejan de tomarse de las manos para despedirse.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020