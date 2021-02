Yuri confirma que sufre alopecia, tras padecer coronavirus

Yuri confirmó hace unas semanas que había padecido coronavirus y que tenía varias secuelas, una de ellas: alopecia y, recientemente dio a conocer de manera pública este padecimiento.

A su llegada al aeropuerto, la cantante confirmó que tuvo varias complicaciones y por supuesto, dio a conocer que tuvo que utilizar pelucas durante su participación en ‘Premios Lo Nuestro’.

“Ya estoy mejor, arañaba paredes. (Me quedé) medio pelona, mana, por eso utilicé pelucas en ‘Premio Lo Nuestro’. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito”, declaró ante las cámaras de algunos medios de comunicación.