Yuri confirma que dio positivo a COVID-19

Durante la segunda temporada de ‘¿Quién es la Máscara?’ confirmaron que algunos de los conductores habían sido contagiados de COVID-19, aunque se dijo que Yuri también había dado positivo la cantante lo desmintió.

Sin embargo, en un vídeo que la cantante realizó para su iglesia que fue difundido por ‘De Primera Mano’, confirmó que tuvo COVID-19, tras terminar las grabaciones del programa.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y estas crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve COVID-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, declaró.