Yuri confiesa que a los 7 años un hombre intento abusar de ella

Fue en exclusiva que Yuri confesó que a lo largo de su vida ha sufrido violencia de género. Pero recordó que a su corta edad de 7 años un hombre intentó abusar de ella sexualmente.

Durante la transmisión del programa ‘Ventaneando’, en entrevista con Linet Puente, Yuri narró que en el consultorio donde su papá daba atendía a sus pacientes un hombre se acercó a ella y la tocó sin su consentimiento.

“Yo estaba ahí haciendo unos algodones y metiéndolos a la cosita de alcohol. Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”, explicó.

Después de que el sujeto la tocara corrió a decirle a su papá, quien lo golpeó fuertemente hasta destrozarle la cara, incluso se lo llevaron a la cárcel. Yuri agregó que siempre sus papás le dijeron que nunca dejara que nadie abusara de ella.

Por lo que recordó una relación que le llegó a levantar la voz y ella nunca se dejó. Finalmente hizo un llamado a las mujeres para que alcen la voz y si están sufriendo cualquier tipo de violencia en sus relaciones.

“Aplaudo a todas las mujeres, hay mujeres que tienen baja estima que no lo quieren decir porque el tipo dice si tu dices yo te mato. No, mi amor, tú no puedes vivir con un hombre así no nos merecemos vivir con un hombre así”, terminó la entrevista.