Yanet García acusa a Lewis Howes de cambiarla por Martha Higareda

Fue en julio del año pasado cuando Martha Higareda fue cuestionada sobre ser la tercera en discordia en la relación entre Lewis Howes y Yanet García, asegurando que esa relación ya había terminado y que el influencer se expresaba muy bien de la ex chica del clima.

Aunque Yanet García se había mantenido bajo mucha reserva para hablar de las razones por las que terminó con Lewis, recientemente respondió una serie de preguntas en Instagram y dijo que Lewis empezó a salir con Martha a las dos semanas de haber terminado con ella, por lo que comenzaron especulaciones de una supuesta infidelidad con la actriz.

“Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar un vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una nueva relación. Rodeate de tu familia y de personas que ames. Aprovecha el tiempo para hacer eso que siempre habías querido. Yo me mudé a NYC, un sueño que tenía desde pequeña”, respondió Yanet en una de sus historias de la plataforma este fin de semana.