Martha Higareda niega ser la tercera en discordia entre la ruptura de Yanet García y Lewis Howes

Desde mediados de este mes comenzaron las especulaciones sobre un nuevo romance que surgió entre Martha Higareda y la ex pareja de Yanet García, el influencer Lewis Howes.

Incluso hubo rumores peores sobre una tercera persona que se interpuso en la relación entre Yanet y Lewis, apuntando que Martha Higareda habría sido la tercera en discordia.

Sin embargo, en una reciente entrevista que tuvo con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz negó rotundamente estas afirmaciones, aunque confesó que estaba saliendo con Lewis, aun no es una relación formal.

“¿De verdad? Yo no he visto esto. No para nada, Lewis y Yanet tuvieron una relación que llegó a su fin, él habla muy bonito de ella. Y lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar”, expresó Martha al ser cuestionada sobre las especulaciones.