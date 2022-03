Magaly Chávez quiere casarse y tener hijos con Alfredo Adame

Una de las parejas más polémicas del momento es la que conforman Alfredo Adame y la ex amorosa Magaly Chávez quienes ya no esconden su relación y han gritado a los cuatro vientos lo enamorados que se encuentran actualmente.

En recientes entrevistas Magaly Chávez explicó que lo que más le gusta de Alfredo Adame es su caballerosidad y en una última conversación que sostuvo con el periodista de espectáculos Gerardo Escareño la ex amorosa confesó que le encantaría casarse con el conductor y hasta tener hijos.

“Yo todavía creo en el amor, creo en esto de la pareja, creo en el matrimonio, por ejemplo, yo quiero tener hijos, yo no tengo hijos, entonces es algo padrísimo que yo pudiera vivir con Alfredo y ya lo hemos platicado y ya nos lo han preguntado y la verdad es que sí, yo sé que a veces dicen por qué tan rápido la cosa, pero lo que sentimos él y yo, es así, nosotros ya nos abrimos y es mutuo”, detalló Magaly Chávez .

Por su parte, Alfredo confirmó que Magaly Chávez es la mujer con la que quiere estar y aseguró que es un hombre de una sola y jamás le ha gustado jugar con las mujeres por lo que su compromiso con la ex amorosa es en serio pues está completamente enamorado.

Por otro lado, también respondió a una “cantada” de pelea que le hizo Eduardo Miranda, mejor conocido como ‘Chile’, quien ha participado en el reality show ‘Acapulco Shore’. El conductor aceptó el reto, pero pidió dinero de por medio pues no iba a pelearse con alguien de a gratis.

“Cuando quiera, claro va, nada más que le ponga un billetito porque con jodidos no peleo, a este mugroso del Carlos Trejo se la voy a volver, por quinta vez, ya vez que en 19 años se ha rajado cuatro veces, lo he correteado para romperle el hocico y sale corriendo, el problema no está en golpearlo, el problema es en alcanzar a ese barril de manteca, ahorita ya firme contratos y todo porque estaba de hocicón”, detalló.