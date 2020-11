Werever pide disculpas, tras publicar polémico vídeo en TikTok

Durante la tarde de ayer se dio a conocer un TikTok de Gabriel Montiel, mejor conocido por Werevertomorro, donde simulaba una violación, hecho por el cual fue duramente criticado.

Aunque al inicio parecía que el influencer no le tomaría importancia al TikTok, finalmente y tras viralizarse, decidió pedir una disculpa en redes para todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por esto.

“Este vídeo es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el vídeo que subí hace algunos días. En ese momento no lo pensé, fue una estupidez, una pendejada, me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por lo que no lo era y fue un error. Mi humor es para hacer reír, para que olviden sus problemas y no para traer recuerdos o traumas, los cuales para nada son buenos. Soy una persona que va aprendiendo y que le tocó aprender de una mala manera, equivocándome, me voy a fijar mucho en todo el contenido que suba para que no pase esto”, declaró el influencer.