Cancelan a Werevertomorro de las redes por un vídeo en TikTok

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertomorro ha causado gran indignación en redes sociales tras hacer un TikTok que hacía apología de una violación y por supuesto, en estos tiempos más que causar risa, confirma que no todos están consientes de lo que sucede en nuestro país.

En el clip simula haberse acostado con una mujer en estado inconveniente, y cuando abre los ojos, finge que también estaba borracho, sin embargo, casi al final del vídeo dice la palabra “bro”, aunque pudo haberse tratado de un hombre, han señalado que todos pueden vivir una situación así y no es gracioso hacer chistes respecto a esto.

Escribir comedia no es fácil. Hacer estas idioteces, cualquiera. En este vídeo, @werevertumorro hace apología de la violación para "hacer reír". El wey todavía dice "borrado de todos lados", esto es internet, nada se borra. #WereverViolador pic.twitter.com/S23rJl6MrD

“A la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo”, dice el influencer en redes sociales, el vídeo fue eliminado de su perfil de TikTok, pero muchos lo recuperaron para criticarlo.

Tras esto, el influencer utilizó sus redes para confirmar que ya estaba eliminado de todos lados, es decir, lo cancelarían tras este clip.

https://twitter.com/werevertumorro/status/1325370369000288257

Los usuarios en redes no han parado de lamentar este chiste, sobre algo tan delicado que sucede a diario en México, aunque por supuesto, otros han tachado de nuevo a la generación de “cristal”.

V.E.R.G.A. No puedo con el nivel de insensibilidad. Despertarse así es una de las sensaciones más culeras de este mundo y NO se lo deseo a nadie nunca. Nuestro sufrimiento y la violencia que ustedes, hombres, perpetran sobre nosotras no es comedia #WereverViolador https://t.co/p2kxEJ5xdG

— ピンクミスト▕⃝⃤ (@_Pink_Mist_) November 8, 2020