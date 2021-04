Violeta Isfel burla censura en Instagram

El año pasado, la actriz causó revuelo entre sus seguidores al compartir y luego borrar una fotografía en la que aparecía usando una sexy lencería, más tarde aclaró que solamente la ocultó por un proyecto familiar con Nickelodeon, ahora Violeta Isfel burla la censura en su Instagram.

Casi medio año después la actriz volvió a encender las redes al compartir una fotografía en la que aparece como Dios la trajo al mundo y en la que usó una flor para cubrir lo necesario, evitando la censura de su cuenta oficial de Instagram.

Esta es la fotografía que causó revuelo el pasado mes de octubre en Instagram y explicó que no era por que no puede explotar su “parte sexy, no es que no me guste, sino que al contrario, estoy en una serie en Nickelodeon Latinoamérica para redes sociales, específicamente para Instagram que se llama ‘Suena familiar’, en donde justamente la parte que se está retratando es la de mamá.