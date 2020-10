Violeta Isfel revela por qué no puede subir contenido sexy

Fue el pasado mes de agosto que la actriz Violeta Isfel causó revuelo en las redes sociales después de que compartiera una fotografía en lencería en su cuenta de Instagram, que posteriormente fue borrada de la plataforma.

Algunos fanáticos creyeron por un momento que su cuenta había sido hackeada.

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora. Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales. #sexy #mujer #amor #kundalini #divinidad #esposos #violetaisfel• ¿Y tu? ¿Como disfrutas cada momento?”, se lee al pie de la fotografía que generó más de 80 mil ‘me gustas’.

Aunque en ese momento Violeta no habló al respecto, por fin reveló cuál fue la verdadera razón por la que decidió no subir fotografías sexys en su cuenta oficial de Instagram y que la fotografía en realidad no la eliminó pero la archivó.

“No puedo explotar mi parte sexy, no es que no me guste, sino que al contrario, estoy en una serie en Nickelodeon Latinoamérica para redes sociales, específicamente para Instagram que se llama ‘Suena familiar’, en donde justamente la parte que se está retratando es la de mamá. Soy mamá de dos nenes de 10 años, yo grabé esta serie el año pasado y apenas la sacaron y apenas las están lanzando”, expresó en entrevista con la prensa.

Explicó que esa imagen no empata con la que protagoniza en la serie que ha salido cada fin de semana y que la fotografía evidentemente volverá con todos los comentarios que acumuló.