Verónica Toussaint confiesa que tiene cáncer de mamá

La conductora dio a conocer la noticia durante la transmisión del programa en el que participa de la cadena Imagen esta semana.

Fue durante el programa ‘Qué chulada’ cuando Verónica Toussaint confesó que padece cáncer de mamá, mientras hablaba de la prevención de la enfermedad que está impulsada con una campaña debido al mes que dedicamos en nuestro país para darle visibilidad a este problema de salud pública.

“Nos recuerdan que hay que explorarnos, que hay que hacernos la masto grafía, que tenemos que ir al doctor y que hay que checarnos, pero nadie, nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer, esta vez me tocó a mi, hace más de un mes me detectaron cáncer de mamá y hoy decido compartirlo aquí con ustedes en este foro”, expresó Verónica en vivo.

Toussaint habló del fuerte proceso que ha vivido en las últimas semanas, sobre todo por las personas que la rodean, pero tiene confianza de la ciencia y que saldrá adelante, pero precisó la importancia de cuidarse, también agradeció a la producción, quienes asegura son su motor para continuar su proceso.

“Es muy importante, el no vernos como víctimas, todos nos podemos enfermar de cualquier cosa, entonces la verdad es ahora estoy más sana, en el sentido de que como mejor, me cuido mucho, lo que si es que me ha hecho más empática con las personas y los familiares que lo están viviendo” finalizó.