Toño Mauri vuelve a dar positivo a COVID-19

El actor Toño Mauri compartió con sus más fieles seguidores que volvió a dar positivo a COVID-19, después de que recibiera trasplante de sus pulmones por su primer contagio del virus.

Contrario a su primer contagio por el que tuvo que ser trasladado al hospital, Mauri dio a conocer su nuevo contagio de la enfermedad, a través de su cuenta verificada de Instagram Toño Mauri, donde el actor ha enfatizado en la importancia de la donación de órganos, compartió la noticia.

En la publicación, el actor, llamó a sus seguidores a no bajar la guardia ante la pandemia, la cual de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podría estar cerca de su fin.

“Otra vez COVID. Por favor no bajen la guardia. No se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos, me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo. Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho”, escribió el actor en la descripción de la fotografía.