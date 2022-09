Captan a Dua Lipa y Trevor Noah besándose y despiertan rumores de nuevo romance

La británica y el conductor de The Daily Show han despertado rumores de romance después de que fueran captados abrazándose y besándose durante una acogedora cita nocturna en la ciudad de Nueva York el pasado miércoles.

Fue el portal DailyMail el encargado de dar a conocer las imágenes de este posible nuevo romance entre la cantante de 27 años y el presentador de 38 años, de acuerdo al portal la pareja fue captada en ‘Miss Lily’s’, un restaurante jamaicano en East Village.

De acuerdo al mismo portal entre Dua Lipa y Trevor Noah existe una química especial y concluyeron su cita romántica con un abrazo y un beso, antes de que cada quien tomara su camino por separado.

Trevor Noah & dua lipa dating gotta be the most unreal r/ship rn💀.ain’t no way these two are dating fr. Gotta be a contract or sum. pic.twitter.com/X6hiWHKn8M

— 🧛🏾 (@yovrfavcumstain) September 29, 2022