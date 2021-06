Toño Mauri relata experiencia espiritual cuando estaba en el hospital

La historia clínica del actor ha sorprendido a miles de personas y la prensa está al pendiente de su avance médico, incluso recientemente Toño Mauri relata experiencia espiritual que tuvo cuando estaba en su etapa más grave en el hospital.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando que Toño Mauri contó que su esposa decidió dale los Santos óleos al actor debido al delicado estado de salud.

Como sabrás este aceite bendito se otorga durante varias ceremonias religiosas, además se le brinda a las personas enfermas para salvarlo o bien perdonar sus pecados en caso de su muerte. El actor relató que su experiencia fue maravillosa ya que ocurrió de manera misteriosa.

“No había el reporte de que nadie hubiera entrado, entonces mi esposa no pudo localizar al sacerdote porque no tenía el número, entonces platicando con varias personas, le comentaron acerca del arcángel San Rafael, que es el arcángel de los enfermos, que una de las frases que tenía y tiene es ‘ese lugar me lo tengo muy bien conocido’, es una frase que le hizo a mi esposa”, relató Mauri durante la entrevista con un semblante más recuperado.