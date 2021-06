Toño Mauri sufre caída después de su trasplante doble de pulmón

Desde que se dio a conocer la delicada salud de Toño Mauri, el pasado mes de diciembre, tras someterse a un trasplante doble de pulmón debido a que padeció COVID-19, el actor ha mostrado su recuperación poco a poco.

Han pasado cuatro meses desde que dieron de alta a Toño y su vida la ha retomado casi con normalidad, ya que el mes pasado entregó a su hija Carla Mauri en el altar. Sin embargo, recientemente Toño Mauri sufre caída que requirió puntos.

Durante una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, el actor estaba dando una exclusiva sobre la venta de su libro, donde contará su lucha contra el coronavirus y reveló que hace un par de días atrás se cayó debido a la falta de fuerza.

“Hace dos días me caí, sí caray, me tuvieron que dar aquí unos puntitos. Tropecé con mi pie derecho, o sea se clavó en el piso y yo me fui para delante, ya no tengo el suficiente peso de sostenerme, conforme está pasando el tiempo mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcance a caer de lado a moverme de lado, entonces con la cabeza pegué en el piso y me abrí aquí”, explicó.