Así se despidieron Thalía y Laura Zapata de su abuelita Eva Mange

Fue la noche de este viernes que se dio a conocer la lamentable muerte de Doña Eva Mange, quien después de enfrentar varios problemas de salud finalmente perdió la vida a los 104 años de edad.

A través de un muy breve comunicado de prensa, la familia de Eva Mange Márquez dio a conocer la noticia, aunque no dieron detalles exactos de las causas del deceso, han pedido comprensión para el difícil momento que atraviesan.

Además, tanto Thalía como Laura Zapata usaron sus redes sociales para confirmar la noticia con sus más fieles seguidores.

Por su parte, Thalía compartió un video en su cuenta verificada de Instagram, donde aparece conviviendo con su abuela y un emotivo mensaje de despedida para Doña Eva.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea. Y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando. Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tú hija estará esperándote también! (Me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro 🤍Te amo abuelita 🙏🏼🕊Te amo mucho, mucho, mucho”, escribió.