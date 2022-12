Tatiana arremete contra aerolínea que la dejó sin vuelo y sin maleta

Fue a través de sus redes sociales que Tatiana reportó su experiencia con una aerolínea pues asegura que la dejaron sin su maleta y sin vuelo.

Tatiana detalló que no dejaron subir a la mitad de su staff al avión y tuvo que viajar en una camioneta de Ciudad de México a Ciudad del Carmen, Campeche, para un show que presentaría en ese lugar.

“Que ya no se podía, era posición remota, la falta de criterio de la señor y la señorita encargados, no tengo el nombre, bueno nos vamos a tener que ir en carretera 15 horas”, explicó la actriz.

En otro clip, la cantante narró su experiencia, pues no aparecía su maleta ni en Monterrey, ni en la Ciudad de México, ni en Ciudad del Carmen.

“Llevamos aquí, quién sabe cuánto tiempo, haciendo reclamo de equipaje, según esto, la maleta no se podía ir a Ciudad del Carmen si yo no me subía al avión, resulta que en Ciudad del Carmen no aparece, ni en Ciudad de México, ni en Monterrey tampoco”, continuó la cantante.