Justin Bieber acusa a H&M de vender ropa con su imagen

El canadiense arremetió en contra de la marca ‘H&M’ por poner a la venta una linea de ropa con su imagen y sus letras las cuales no había aprobado.

“La mercadería de H&M que hicieron de mí es basura y yo no la aprobé”, escribió Justin Biber en una historia de Instagram el día de ayer, alentando a sus 270 millones de seguidores a no comprarla.

Finalmente, este martes, la firma sueca anunció que retiraría de la venta la colección con la marca de Justin Bieber después de que el cantante canadiense dijera que no había dado su aprobación.

Publicidad

Publicidad

“Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber hemos retirado la ropa de nuestras tiendas y online“, señaló la marca, además agregaron que “al igual que con el resto de productos y colaboraciones bajo licencia, H&M ha seguido los procedimientos de aprobación correspondientes”.

La tienda online de la marca puso a la venta sudaderas y camisetas con fotos de Justin Bieber o citas de sus letras como “I miss you more than life” de la canción “Ghost” por precios de entre 49.8 y 114 dólares (969 y 2 mil 256 pesos).