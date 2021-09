Suspenden tutela del padre de Britney Spears

Este miércoles se ha retirado tutela del padre de Britney Spears, después de un fallo por una jueza de Los Ángeles.

Ahora Jamie Spears será reemplazado de manera temporal como conservador del patrimonio de la cantante por el contador público John Zabel, de acuerdo al portal CNN la suspensión de su rol es un paso más para que Britney recupere el control de su vida.

La jueza también designó un reemplazo temporal para supervisar sus finanzas hasta el 31 de diciembre. También sobre salió en las últimas horas que Mathew Rosengart, abogado de la cantante describió a Jamie como un “hombre cruel, tóxico y abusivo”.

JUST IN: A Los Angeles judge has suspended Jamie Spears as conservator of Britney Spears' estate and designated a temporary replacement selected by the singer and her attorney to oversee her finances. https://t.co/LVwp3Eo8my

— CNN (@CNN) September 29, 2021