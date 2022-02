Sophie Turner podría estar embarazada nuevamente

Fue en julio del año pasado, cuando Joe Jonas y Sophie Turner le dieron la bienvenida su primer bebé y ahora surgen rumores de que la pareja podría estar esperando a un segundo.

Después de que aparecieran unas imágenes que muestran a la actriz con una sospechosa pancita de embarazo.

En las fotografías aparece Sophie Turner junto al cantante y su hija Willa mientras paseaban por el parque, en Los Feliz, California, lo que todo mundo notó en la actriz, es que lucía el vientre ligeramente abultado.

Sin embargo, no son las únicas fotografías que circulan en las redes sociales ya que cada vez aparecen más fotografías que muestran el posible embarazo de Sophie.

