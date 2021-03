¿La bebé de Joe Jonas y Sophie Turner se llama Hannah Montana?

Aunque la pareja llevó el embarazo de Sophie Turner de la manera más discreta posible, fue hasta que nació la bebé que se supo que se llama Willa. Sin embargo, recientemente Miley Cyrus dio a conocer que lleva también el nombre de su famoso personaje.

Durante esta semana, Joe Jonas compartió en sus historias breves de Instagram una imagen con un arreglo de flores que les mandó la cantante a la pareja, con una dedicatoria especial a su bebé.

Incluso fans de la pareja no pudieron evitar su emoción al compartir lo que dice la tarjeta que les escribió Miley.

Y es que este 24 de marzo la famosa serie ‘Hannah Montana’ cumplió 15 años de su primera emisión y Miley no dudó en tenerlo presente a través de redes sociales escribiendo una larga, pero emotiva carta.

“Hannah espero que me oigas y creas en estas palabras. Tienes todo mi amor y gratitud para darle vida durante esos seis años, fue todo un honor, no pasa un día en que no olvidé de dónde vengo”, se puede leer en la carta.