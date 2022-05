Sofía Telch reaparece en redes y arremete contra Ninel Conde en pleno Día de las madres

La hija de Ninel Conde y Ari Telch se ausentó de las redes sociales, después de que abrió la plataforma para mostrar quién es realmente y publicar fotografías propias, sin embargo, actualmente su cuenta solamente tiene una fotografía.

En pleno ‘Día de las madres’, Sofía Telch reapareció en su cuenta oficial de Instagram y lanzando una serie de mensajes, que usuarios aseguran van dirigidos a su mamá, incluso la habría calificado como narcisista.

Fue a través de sus historias breves que Sofía Telch compartió un par de mensajes en inglés. El primero de ellos dice “Cuando un narcisista ha perdido el control sobre ti, intenta controlar cómo te ven los demás”, se puede leer en el mensaje.

La segunda historia es una frase de Stephanie Bennett-Henry, reconocida por crear la ‘retórica furiosa’, tanto sus poemas como sus frases se han viralizado en redes sociales.

“Lamento que tuvieras que convertirme en el villano de tu historia para permanecer en la luz y mantener a los espectadores en la oscuridad. Lo siento, lo siento mucho… por ti. No deseo limpiar mi nombre en su libro de ficción. Pinta lo que necesites pintar de mí para que la culpa no se sienta tan pesada. Soy ligero como una pluma”, se lee en el mensaje .

Finalmente compartió una imagen junto a Ninel donde ella la carga y la canción de fondo “When She Loved Me”, que en su traducción al español quiere decir “Cuando Ella me Amaba”, y en el fragmento que compartió la letra dice: “cuando alguien me amaba, todo era hermoso. Cada hora que pasamos juntos, vive dentro de mi corazón”.

