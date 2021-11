Nacen los sobrinos de Yuya pero se reportan graves en terapia intensiva

A unos días de celebrar el primer mes de Mar, este jueves la familia de la youtuber atraviesa por un momento delicado, pues los sobrinos de Yuya, se reportan graves en terapia intensiva.

Su hermano Sergio, mejor conocido como Fichis, compartió hace tres días que su pareja, Paola, se había enfermado y que llevaba un tratamiento con varios medicamentos para controlar una fuerte infección. La pareja estaba en la dulce espera de unos gemelitos.

Sin embargo, esta mañana, el también youtuber reveló que sus bebés tuvieron que nacer de emergencia y que, prematuros, se encontraban graves en terapia intensiva.

“Hola, Pao está en terapia intensiva, está estable pero tiene una infección fuerte, le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, los bebesitos están en terapia intensiva, están graves. Por más que intenté no pude aparecer en este video. Estoy muy angustiado, esto es una pesadilla”, compartió Fichis en su cuenta de Instagram.

En días pasados la pareja compartió a sus seguidores en redes sociales, lo enferma que Paola se encontraba y los síntomas que presentaba, por lo que se administraba varios medicamentos.

Luego de varios días sin tener noticias de ellos ni de los sobrinos de Yuya, su comunidad despertó con esta sensible noticia.

“Seré fuerte para mi bebé y mi esposa. Ya quiero verla pero aún no me dejan pasar, solo me dieron informes”, se lee en el texto que publicó esta mañana. También publicó una carta que Paola le envió al salir de la operación.

