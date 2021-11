Hailey Baldwin y Justin Bieber revelan los problemas en su relación

Una de las ‘power couple’ de la actualidad, Hailey Baldwin y Justin Bieber, han revelado los problemas que han tenido que pasar en su relación para poder seguir como hasta ahora.

Y es que como bien se dio conocer antes, el cantante en su adolescencia y primeros años de adulto consumía drogas y tuvo una fuerte depresión. De acuerdo a su versión, el proceso de recuperación fue lento y doloroso, pero Hailey lo ayudó mucho, razón por la que llegaron al altar.

Sin embargo, la pareja para seguir en unión han tenido que pasar por algunos desafíos, y en una entrevista para el podcast “In Good Faith with Chelsea & Judah Smith” (presentado por unos amigos de la pareja), la pareja habló sobre cómo enfrentaron la crisis de salud mental que vivió Justin Bieber.

Hailey Baldwin y Justin Bieber se sinceraron sobre lo difícil que fueron las cosas durante su primer año de casados. Por su parte, ella reveló que su madre, Kennya Baldwin, la convenció de quedarse con el cantante en esta etapa particularmente difícil.

‘Recuerdo que llamé (a mi madre) varias veces, una vez en particular, cuando estábamos en Brooklyn y la estaba llamando, estaba llorando y le dije: ‘simplemente no puedo hacerlo’. No hay forma de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre’, dijo.

Hailey también confesó haberle hecho mucho daño al cantante al principio de su relación, por haber terminado antes de que ambos contrajeran se casaran en 2018. No obstante dijo que ella no iba a renunciar al amor de su vida tan fácilmente porque simplemente no es ese tipo de mujer.

“Teníamos muchas charlas en la cama, y en ellas (Justin) siempre me decía que su gran objetivo en la vida era tener una familia sana y feliz”, apuntó la modelo.

Te dejamos la entrevista completa aquí abajo.

Justin Bieber es captado gritándole a Hailey en público