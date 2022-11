Selena Gomez aclara nueva polémica con su donante de riñón

Mientras Selena Gomez está promocionando su nuevo documental para Apple TV y después de su última entrevista que concedió para la revista ‘Rolling Stone’ ha causado polémica.

Mientras hablaba de su vida personal, Selena mencionó que su “única amiga en la industria” es Taylor Swift, por lo que algunos usuarios de las redes sociales se preguntaron su Selena mencionó a la rubia como desplante a Francia Raisa, quien le donó un riñón en 2017.

La reacción de Francia fue un comentario escribiendo “interesante”, pero poco después borró el comentario y dejó de seguir a Selena Gomez.

Los rumores sobre un distanciamiento que apuntaban a que Francia no aprobaba el estilo de vida de su antigua amiga, este comentario de Selena y reacción de Francia dejaron claro que efectivamente han dejado su amistad.

Lets first start off with 2017, where it all happened. But BEFORE it all happened.

Francia offered HERSELF to get tested to see if she was a match, Selena said she didn’t want her to, but Francia insisted because Selena is “like a sister”. pic.twitter.com/NHWZXos6kC

