Niurka Marcos agradece a Cynthia Klitbo por prevenirla de Juan Vidal

La polémica que existe entre Cynthia Klitbo y Niurka Marcos comenzó cuando la cubana inició una relación con Juan Vidal, tras su paso por el reality show de ‘La Casa de los Famosos’.En su momento la actriz le advirtió a la vedette que tuviera cuidado con el dominiciano.

Incluso en una reciente entrevista que ofreció Cynthia a Gustavo Adolfo Infante, admitió que efectivamente estaba ardida, sobre todo porque Juan le había “visto la cara”, incluso manifestó su sororirdad por Niurka al enterarse de su ruptura amorosa.

Finalmente, Niurka Marcos habló nuevamente de Cynthia, aunque arremetió en un principio en su contra, posteriormente le agradeció por prevenirla, aunque expresó que no le gustó la manera que lo hizo pues la involucró en su escándalo.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no toco el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida (…) Yo a Cynthia le hubiera dicho: ‘Amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, güey, qué buena onda, pero que tal si él me eligió a mí para cambiar’’, destacó.