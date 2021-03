Se viraliza anuncio de niño que quiere ser veterinario

El poder de las redes sociales para una acción positiva ha vuelto a ocurrir en las últimos días. Una mujer posteó el dibujo de su hijo promoviendo los servicios que ofrece el menor, todo para empezar a ahorrar para sus estudios como veterinario.

Los usuarios de las redes sociales se conmovieron con el anuncio y rápidamente se viralizó. Ya que en la imagen el menor promete bañar a los perritos con cariño. Además muestra sus precios que van de los 60 a los 100 pesos y que incluye jabón, shampoo y perfume antipulgas, con lo que los perros quedan más limpios y felices.

A través del perfil de Facebook la mamá, bajo el usuario ‘Esthreya G Salas’, colgó el dibujo de su hijo junto a la siguiente descripción.

“Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook, está empezando su negocio de bañar perritos. Obvio como toda una familia emprendedora no le quitaremos la intención, agregándole que está muy emocionado y motivado ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien. Le estamos inculcando el ahorrar y me parece muy bien que elija ahorrar para su profesión”, se lee en la publicación.