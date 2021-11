Se despresuriza avión donde viajaba Pepe Aguilar

Este lunes Pepe Aguilar vivió una experiencia junto a su familia que los desestabilizó por un momento y no dudó en compartirlo con sus casi 2 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram.

En el vídeo que colgó el cantante explicó que nunca habían vivió algo similar y lo que más le sorprendió es la reacción que tuvo cada integrante de su familia pues mientras a algunos no les importó, a algunos otros los espantó y preocupó.

“Hace una hora, una hora y cuarto, el avión en el que venimos se despresurizó es la primera vez en la vida que nos pasa esto en un vuelo privado, o en ningún vuelo, la verdad. Está interesante, porque no puedes hacer nada, y está interesante también ver cómo reacciona cada quién, yo quería saber qué pasaba, entonces me levanto cuando voy caminando me empiezo a desvanecer”, explicó Pepe Aguilar en el vídeo donde aparece su hijo Leonardo.