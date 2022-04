Sasha Sokol vuelve a romper el silencio y desmiente argumentos de Luis de Llano

Fue la semana pasada cuando el productor Luis de Llano mandó un comunicado de prensa para tratar de defenderse y asegurar que la relación que mantuvo con Sasha Sokol fue transparente y que no cometió ningún delito, incluso dijo que los medios de comunicación publicaron era información falsa.

Por su lado, Sasha Sokol fue captada antes de que se publicara este comunicado en el aeropuerto y aunque al finalizar su encuentro con la prensa, no descartó que actuaría de manera legal, ahora mismo ha confirmado que sí lo hará.

A través de sus cuentas de Instagram y Twitter, Sasha desmintió los argumentos de Luis de Llano para defender la verdad de los hechos, comenzando por el inicio de su relación y en la que sus padres se enteraron 2 años después y su madre sí quiso actuar de manera penal en contra del productor.

La cantante explicó que cuando sus papás se enteraron ella ya tenía 16 años por lo que se pregunta, cómo pudieron consentir algo que ni siquiera sabían que existía.

“Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, NO se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo.Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable”, continúa el texto.