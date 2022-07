Lolita Cortés se declara fanática de Rubí Ibarra

Este fin de semana los jueces más estrictos de ‘La Academia: 20 años’ protagonizaron una vez más una diferencia de opiniones, ahora ha sido por Rubí Ibarra, una de las participantes más polémicas de esta generación.

A pesar de que la actriz, Lolita Cortés había expresado su desagrado por la decisión del público al dejar que Rubí participara al principio de la emisión, ahora se ha declarado una de sus más fieles admiradoras, ya que confesó que admira su tenacidad.

“Era lo que me preocupaba en todos los conciertos, que sí nos falta con respecto a la voz, pero creo que podemos encontrar mucha mejor colocación en los agudos que en los graves y eso me tranquiliza muchísimo. Hoy eres otra a la que vi yo ayer, con una canción que no venía al caso contigo y que te hizo apagarse completamente. Me encanta como te ves ahora y creo que por aquí podría ser”, expresó la jueza.