Aseguran que Sara Sosa está vendiendo las pertenencias de José José

Tras la muerte del interprete, sus hijos han estado en una serie de problemas, desde los diferentes testamentos y algunas irregularidades para aclarar lo que sucederá con los bienes del cantante, ahora hija menor del ‘Príncipe de la canción’ está dando de qué hablar.

En una reciente entrevista José Joel declaró que su hermana Sara Sosa podría ir a la cárcel debido a que está vendiendo los objetos personales de José José.

“Desgraciadamente, nos enteramos que está vendiendo los trajes, los discos, los premios. ¡Qué se pongan a trabajar, por el amor de Dios!. Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando porque no creo que la haya podido vender, porque está a nombre de mi papá. Pudo haberlo intentado, pudo haber un chanchullo, alguien le pudo haber dicho que sí, pero después le pudieron haber dicho que eso estaba en el testamento. Ya llegaremos a Miami nosotros, no tenemos prisa”, explicó para los medios de comunicación el también cantante.

José Joel detalló que no es la primera vez que Sarita y su mamá han actuado de manera desleal y con mentiras, pero que todas estas acciones pueden tener una grave consecuencia ya que no está respetando lo bienes materiales del interprete.

“Ya tiene un pie en la cárcel esta niña, no tiene derecho de estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en lo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y poder ver a quienes les vendió, quien lo tiene, si lo podemos recuperar. Son artículos que deben estar en un museo” agregó José Joel.