Sara Sosa es la apoderada legal de José José

Durante esta semana los hijos mayores de José José, afirmaron que Anel Noreña era la heredera universal de los bienes del cantante, sin embargo, hace unas horas el abogado de Sarita Sosa decidió desmentir esto.

A través de ‘Suelta la Sopa’, el abogado de la también cantante declaró que legalmente el poder legal está en manos de Sarita y de su mamá, de nadie más.

View this post on Instagram

Aunque Anel afirmó ser la heredera universal de todo el patrimonio del fallecido cantante, el abogado desmintió este hecho, ya que cualquiera puede decir que es dueño de los bienes de José José, pero no lo es de manera legal en Florida, donde era residente el cantante.

View this post on Instagram

“Si ellos lo tienen (el testamento), vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida, no creemos que sea válido, no creemos que exista, no lo creo. Además en la Florida, ella pasa a ser la ex esposa, el testamento no es válido”, declaró.