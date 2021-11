Salvador Cabañas desmiente que haya vivido en la pobreza

Sin duda alguna, uno de los realizadores de contenido del momento es Alex Montiel y su personaje del ‘Escorpión Dorado’, quien sorprende comúnmente con los invitados que presenta en su programa.

El más reciente vídeo que colgó en su cuenta de YouTube fue el aclamado futbolista Salvador Cabañas, mismo que abandonó las canchas después de sufrir un disparo en la cabeza, el cual casi le arrebata la vida, sin embargo tras casi 11 años del incidente hoy vuelve a ser noticia tras sus recientes declaraciones.

Durante la entrevista que sostuvo, Salvador Cabañas con el ‘Escorpión’ confesó algunos secretos que encierran los grande futbolistas para cuidarse, tal es el caso de fingir lesiones y no jugar tantos partidos tan seguido, incluso confesó que no sería director técnico debido a que conoce cómo se maneja de manera interna a los jugadores y no le gustaría vivirlo del otro lado.

Salvador Cabañas nunca ha estado en quiebra ni se convirtió en panadero

También, el ex futbolista aprovechó para desmentir a la prensa que le ha inventado algunos rumores sobre sus finanzas y explicó que hace unos años les abrió una panadería a sus papás y para hacerle promoción posó haciendo pan, pero jamás se volvió panadero y aclaró que tiene algunos negocios y terrenos que le dan para vivir tranquilamente.

Por otro lado recalcó que aunque no volvería a jugar fútbol ni en una “cascarita”, debido a su problema de la vista en el ojo izquierdo, lo que sí le gusta hacer es instruir a los jóvenes que se quieren convertir en jugadores.

