Zuria Vega revela que perdió un bebé

En una reciente entrevista, la actriz Zuria Vega abrió su corazón para hablar de las cosas que le han dolido más en la vida y una de ellas es que antes de convertirse en la madre de sus dos hijos Lúa y Luka, perdió un bebé a las pocas semanas de embarazo.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda donde Zuria Vega también habló de su regreso al teatro después del exitoso estreno de ‘La venganza de las Juanas’, una serie original de Netflix.

“Antes de Lúa, Alberto y yo ya estábamos buscando ser papás. Y me quedé embarazada, pero desde que me quedé embarazada algo en mí sabía que no estaba bien. Siempre he seguido mucho mi intuición. Le dije a Alberto ‘pero todavía no hay que decirle a nadie’. Solo le lo dijimos a mi papá, en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos. Como a las semanas, lo perdimos y a mí me dio durísimo”, narró Zuria en la entrevista que está disponible en YouTube.