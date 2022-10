Revelan la identidad del nuevo galán de Emily Ratajkowski y no es Brad Pitt

Después de que Emily Ratajkowski fuera vinculada sentimentalmente con Brad Pitt en las últimas semanas, la modelo de 31 años ha sido captada en una cita con otro galán.

Todo indica que la modelo está disfrutando de su soltería, tras 3 meses de haberse separado de Sebastián Bear-McClard, ya que fue vista en un apasionado beso con un hombre, tras una cena en Nueva York, de acuerdo al portal Daily Mail se trata del DJ Orazio Rispo de 35 años.

En las postales se aprecia a Emily caminar muy atenta a lo que le comenta Orazio Rizpo y en otra el apasionado beso entre ambos.

