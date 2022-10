Emily Ratajkowski se declara bisexual

Fue a través de su cuenta de TikTok que la modelo Emily Ratajkowski insinuó su bisexualidad.

Durante el ‘Coming Out Day’ que en su traducción quiere decir ‘El día para salir del armario’ Emily colgó un video en el que responde a otro que colgó la actriz Shay Mitchell, en el que también se declara bisexual.

El ‘Coming Out Day’ sirve para concienciar acerca de los derechos que tienen las personas que pertenecen a la comunidad LGTBI+, algunas celebridades han aprovechado el momento para hacer pública su identidad de género en identidad sexualtal es el caso de Madonna quien también sorprendió al hacer pública su homosexualidad.

Por su parte la modelo tomó su cuenta de TikTok respondiendo al clip de Shay Mitchell, en el video, aparece una joven en la que se pregunta si todos los que se identifican como bisexuales tienen un sofá de terciopelo verde y la actriz de Pretty Little Liars respondió mostrando su sofá verde, y Emily hizo lo mismo en su vídeo mostrando su sofá.

Aunque Emily Ratajkowski no ha hablado de forma abierta de de sexualidad quien quien lo ha hecho hoy es Shay Mitchell quien ya había hablado anteriormente sobre sus preferencias.

“Emily no se etiqueta a sí misma y yo tampoco me etiqueto. Me enamoro del espíritu de alguien. El amor es amor, y eso es algo que seguiré diciendo”, confesó sobre su personaje en ‘Pretty Litlle Liars’.

