Así reaccionó Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp ante rumores de romance con el actor

Durante esta semana, el juicio que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard por difamación, los focos se han enfocado en Camille Vasquez, abogada del actor.

Todo debido a que Camille realizó un severo interrogatorio a Heard durante dos días durante el contrainterrogatorio, donde cuestionó la veracidad de su testimonio sobre violencia a la que asegura fue sometida. Aunque tuvo varias respuestas al aire, la abogada pidió repetidamente a la testigo que se enfocara a las preguntas que le hacía.

Aunque el desempeño de Camille Vasquez durante esta semana se volvió tendencia, desde hace semanas los usuarios de redes sociales se han percatado de la interacción y la empatía que existe entre Camille y Johnny, desde abrazos, sonrisas de complicidad, por lo que los rumores de un romance han comenzado a circular.

Camille holding Johnny’s hand at the end!! What! 😮 🥰 So Damn Cute! #JohnyDepp #JohnnyDeppvAmberHeard #CamilleVazquez pic.twitter.com/oVztkV6tml

Por lo que la prensa de espectáculos decidió hacer la pregunta a Camille durante su salida de la Corte de Virginia esta semana: “La gente quiere saber si estás saliendo con Johnny Depp”, se escucha decir al reportero, y la única respuesta de Vasquez es una risa nerviosa.

“Are you and Johnny Depp Dating?” The way I love this woman. 🕊 pic.twitter.com/bJLb7ZhEer

— 🥀 (@lydiadiscovers) May 18, 2022