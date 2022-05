Gente que era cercana a Johnny Depp testifican en contra del actor

En el último día de testimonios de esta semana en el juicio por difamación que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard en donde personas que eran cercanas al actor hablaron en su contra, describiendo el abuso de sustancias y su comportamiento.

Este jueves el primero en dar su declaración fue Bruce Witkin, un productor que fue amigo de Depp durante casi 40 años, aseguró que el actor había mostrado celos en sus relaciones pasadas. Dejaron de hablar porque Jonhnny se sintió traicionado por Witkin.

Bruce Witkin, Depp's former brother-in-law and close friend for 40 years, testifies to seeing bruises on Amber's upper arm in March of 2013.

"It just looked like she was grabbed." pic.twitter.com/Sm8ePMeDmn

— Liz (@AtheistjLiz) May 19, 2022